”وطن بلا مخالف” بتبوك تضبط مطلوبين في قضايا جنائية

أسفرت الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” التي تقوم بها شرطة منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة، عن ضبط عدد من المطلوبين في قضايا جنائية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد بن أحمد الغبان, أن الجهود المبذولة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمنطقة تبوك أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفين لنظام العمل والإقامة ومجهولي الهوية إضافة إلى ضبط عد من المطلوبين في قضايا جنائية متنوعة من تزوير ومطالبات مالية وسرقة وهروب عن حوادث مرورية وغيرها، حيث جرى تطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأكد الغبان مواصلة الحملة أعمالها الأمنية لتعقب المخالفين حسب خطط العمل المعدة للحملات الأمنية الشاملة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها, داعياً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنصوص عليها بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والتعامل معهم أو تقديم الدعم لهم تجنباً لوقوعهم تحت طائلة العقوبات والإجراءات النظامية.