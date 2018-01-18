وطن بلا مخالف تضبط طبيبا بمهنة فني تبريد

تمكنت الجهات الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف بالمدينة المنورة، من ضبط طبيب عام بمهنة فني تبريد وطبيبة نساء وولادة غير مصرح لها بالعمل وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني أنه ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) والتي شملت القطاع الصحي الخاص بمشاركة الشؤون الصحية ومكتب العمل فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط طبيب عام بمهنة فني تبريد وطبيبة نساء وولادة غير مصرح لها بالعمل وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة و العمل.

وأضاف القحطاني، أنه جرى تسليم المخالفين لجهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة المنطقة، استمرار الحملات الميدانية لملاحقة ومتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى لإنفاذ خطه الحملة الوطنية.