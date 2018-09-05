محليات

وظائف إدارية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / ذو الحجة / 1439 هـ       5 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بدأت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم في استقبال طلبات المتقدمين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين ” 11 – 12 ” في مقر الجامعة بمدينة السيح عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية .
ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط http://jobs.psau.edu.sa، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.
ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *