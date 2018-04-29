محليات

وظائف موسمية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / شعبان / 1439 هـ      29 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف موسمية ((للرجال فقط)) للعمل بالمسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1439هـ بمشيئة الله تعالى.

وحددت الرئاسة المعايير الواجب توفرها في طالب الالتحاق بالوظايف وهي أن يكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة القبول والتسجيل الخاصة بالرئاسة وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يقل عمره عن ( 20 ) سنة وحاصلا على شهادة البكالوريوس وما فوق.

وأكدت الرئاسة عدم قبول أي مؤهل أقل من الثانوية العامة وأن يكون حسن المظهر والخلق وأن لا يكون على رأس عمل آخر مع شرط وجود إخلاء طرف في حالة سبق له العمل بأي جهة أخرى وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية المعدة من أعضاء لجنة المؤقتين.

وحددت الرئاسة يوم غد الإثنين بدء التقديم والتسجيل للوظايف وينتهي يوم الأربعاء القادم طريق البوابة الإلكترونية للتوظيف الموسمي وسيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئيا .

ibrahim

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