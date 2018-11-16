وظائف نسائية بالدفاع المدني

الرياض- البلاد

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني, عن حاجتها إلى إشغال عدد من الوظائف النسائية عن طريق (النقل أو النقل بالترقية) لمن هم على رأس العمل من الموظفات بالجهات الحكومية والمشمولات بسلم الموظفين العام حسب الشروط والخبرات العملية للوظيفة.

وأوضحت أن الوظائف المعلن عنها وموقعها الرياض هي: مدير إدارة (المرتبة العاشرة), أخصائي أمن وسلامة (المرتبة العاشرة), باحث أمن وسلامة (المرتبة السابعة), مطور برامج(المرتبة السابعة), محلل نظم (المرتبة السابعة), باحث أمن وسلامة (المرتبة السادسة).

واشترطت المديرية أن يتم القبول على الوظائف المشار إليها وفق شروط وأنظمة الخدمة المدنية وحسب دليل تصنيف الوظائف الصادر من وزارة الخدمة المدنية, وأن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الدرجة الجامعية,

وأن تكون الخبرة العملية في مجال الوظيفة, وأن يكون العمل بمقرات الوظائف المعلن عنها, وأن تكون المتقدمة للنقل في نفس المرتبة المعلن عنها أو في مرتبة أقل على أن لا تتجاوز مرتبة واحدة وتكون مستحقة للترقية, وأن لا يقل تقويم الأداء الوظيفي للمتقدمة عن تقدير جيدجدا لآ خر سنة, واجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية .