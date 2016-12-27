أوفى الكرواتي زوران ماميتش بوعده الذي قطعه على نفسه قبل مباراة فريقه مع الهلال.وكان زوران وعد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بمفاجأة في مباراة الهلال، وفاجأ زوران نظيره الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال بالتشكيل وطريقة اللعب،

مما أصاب لاعبي الهلال بحالة من عدم الاتزان، ظلت مسيطرة عليهم طوال المباراة. واعتمد زوران في التشكيلة الأساسية على اثنين من لاعبي الشباب، وهما سامي النجعي وعبد الرحمن الدوسري على حساب المحترفين إيالا وإيفان تومتشاك.

ومنح الدوسري والنجعي أداء النصر الفاعلية والنشاط؛ بفضل صغر سنهما حيث تواجدا في كل مكان بالملعب، ودفع بإبراهيم غالب العائد من فترة ابتعاد طويلة عن الكرة، ليقوم بدور دفاعي بحت إلى جوار قلبي الدفاع.

وفاجأ زوران الهلال بالضغط على حامل الكرة، وساعده على تنفيذ هذا لتكتيك اللاعبان الشابان سامي النجعي والدوسري.