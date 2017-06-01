وفاة أحد أبرز السياسيين اليونانيين

اثينا- وكالات

توفي رئيس وزراء اليونان السابق كونستانتين ميتسوتاكيس أحد أبرز السياسيين المحنكين في اليونان صباح أمس الاثنين عن عمر ناهز (98 عاما).

وقالت أسرة الراحل في بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام محلية إن ميتسوتاكيس كان “محاطا بمن كان يحبهم ويحبونه” عند وفاته.

وتولى ميتسوتاكيس رئاسة الحكومة اليونانية خلال الفترة من 1990 لغاية عام 1993 وقد امتد مشواره السياسي أكثر من نصف قرن.

وتقاعد ميتسوتاكيس من البرلمان في يناير 2004 ولكنه ظل رئيسا شرفيا لحزب الديمقراطية الجديدة، وميتسوتاكيس أب لأربعة أولاد.

ويشغل ابنه كيرياكوس حاليا منصب رئيس حزب الديمقراطية الجديدة وهو حزب المعارضة الرئيسي في اليونان.