وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان

جدة ــ رويترز

أعلنت مؤسسة كوفي عنان، أمس السبت، وفاة عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وتوفي عنان عن عمر ناهز 80 عاما بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وتولى الدبلوماسي الغاني منذ ستينات القرن الماضي طيفا من المناصب في المنظمات الدولية ومن بينها منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

شغل عنان منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 1987 و1996، قبل أن ينتخب في الأول من يناير 1997 أمينا عاما للمنظمة الدولية ويصبح ثاني أفريقي يشغل المنصب بعد سلفه المصري بطرس غالي.

وتولى عنان المنصب بين 1997 و2006 قبل أن يعود للمهام الأممية لستة أشهر في العام 2012 كمبعوث خاص للأزمة السورية.

وحاز عنان في 2001 مناصفة مع الأمم المتحدة جائزة نوبل للسلام لجهوده في تفعيل دور المنظمة ولإعطائه الأولوية لقضايا حقوق الإنسان وكذلك سعيه لاحتواء أزمة انتشار الإيدز في أفريقيا..