دولية

وفاة الرئيس الفيتنامي بعد صراع مع المرض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / محرم / 1440 هـ      21 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلن التلفزيون الرسمي في فيتنام وفاة رئيس البلاد تران داي كوانج اليوم الجمعة.

وقال التلفزيون إن كوانج (61 عاما) توفي في المستشفى صباح اليوم نتيجة “مرض خطير رغم الجهود التي بذلها أطباء محليون وعالميون”.

وبصفة رسمية يقود فيتنام الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الحزب الشيوعي.

ويقول الخبراء إن الرئاسة منصب شرفي إلى حد كبير.

وعُين كوانج في منصبه في أبريل نيسان 2016 وقبلها عمل وزيرا للأمن العام وهي وزارة ذات صلاحيات واسعة

ويتضمن اختصاصها جمع المعلومات المخابراتية والقضاء على التهديدات الداخلية والخارجية للحزب الشيوعي.

ibrahim

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