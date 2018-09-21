وفاة الرئيس الفيتنامي بعد صراع مع المرض

أعلن التلفزيون الرسمي في فيتنام وفاة رئيس البلاد تران داي كوانج اليوم الجمعة.

وقال التلفزيون إن كوانج (61 عاما) توفي في المستشفى صباح اليوم نتيجة “مرض خطير رغم الجهود التي بذلها أطباء محليون وعالميون”.

وبصفة رسمية يقود فيتنام الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الحزب الشيوعي.

ويقول الخبراء إن الرئاسة منصب شرفي إلى حد كبير.

وعُين كوانج في منصبه في أبريل نيسان 2016 وقبلها عمل وزيرا للأمن العام وهي وزارة ذات صلاحيات واسعة

ويتضمن اختصاصها جمع المعلومات المخابراتية والقضاء على التهديدات الداخلية والخارجية للحزب الشيوعي.