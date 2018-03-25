وفاة الفلسطينية “ريم بنا” بعد صراع مع المرض لسنوات

توفيت اليوم الفلسطينية المقاومة ريم بنا، 52 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان في أحد مستشفيات مدينة الناصرة.

وقال إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني:

”لن أقول عن ريم بنا… رحلت… ولكنني سأقول إن هذه الأخت الفلسطينية الغالية اختارت أن تحلق فجر هذا اليوم مع الملائكة في سماء الوطن“.

وأضاف على صفحته الشخصية على فيسبوك:

”صعدت ريم بنا نحو الأبدية وهزمت سرير المرض وبقيت لنا الذاكرة… بقي الصوت يغني فلسطين… وسيظل… يغني فينا فلسطين ….رغم رحيل الجسد“.

وعرفت ريم بأغانيها الوطنية والتراثية ولها العديد من الألبومات الغنائية وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية.

وكتبت بنا على صفحتها الشهر الماضي ”سيصدر ألبومي الجديد في 20 نيسان/أبريل 2018… وهو مرفوع إلى المقاومة الفلسطينية“.

سيصدر ألبومي الجديد في 20 نيسان / أبريل 2018 ……..

وهو مرفوع إلى "المـقـاومـة الـفـلســطـينية" ..#ريم_بنا — Rim Banna ريم بنّا (@rimbanna) February 11, 2018

من هي ريم بنا …!؟

ريم بنا مغنية وملحنة فلسطينية كما أنها موزعة موسيقية وناشطة، وُلدت في العام 1966، بمدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية زهيرة صباغ‭“‬.

تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي عام 2009 وعاودها المرض عام 2015 فكان أن أعلنت التوقف عن الغناء عام 2016 بسبب المرض وكتبت يومها تقول:” إن صوتي الذي كنتم تعرفونه توقف الآن عن الغناء الآن أحبتي وربما سيكون ذلك إلى الأبد.”

وفي عام 2016 اختارت وزارة الثقافة الفلسطينية ريم بنا شخصية العام الثقافية.

كما تم اختيارها سفيرة السلام في إيطاليا عام 1994 وشخصية العام من وزارة الثقافة التونسية عام 1997.

وقالت وزارة الثقافة في بيانها ”سيبقى صوتها على رأس الجبل يستنشق هواء البلاد راسما مرايا الروح، لتحكي للعالم عن ’بيت كسروا قنديله‘“.

كما كتب رئيس الوزراء السابق سلام فياض على صفحته على فيسبوك:

”لروحك الرحمة والسكينة يا ريم وسيظل صوتك المتمرد وثورتك ضد الظلم ملهما لأجيال فلسطين القادمة نحو أمل يستحقونه بالحرية والكرامة وصفاء الروح“.