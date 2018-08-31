وفاة الفنان التونسي حسن الدهماني في حادث سير

نعت وزارة الثقافة التونسية ليل الخميس/الجمعة الفنان حسن الدهماني الذي وافته المنية في حادث سير بينما كان في طريقه لإحياء حفل فني.

وتوفي الدهماني الذي يعد أحد أبرز الأصوات التونسية والعربية المؤدية للأغاني الطربية والكلاسيكية، وهو في طريقه ليل الخميس لإحياء حفل بمدينة مكثر التابعة لولاية سليانة.

وجاء في نعي وزارة الثقافة: ”توفي (الدهماني) وهو في طريقه إلى أداء واجب فني. توفي في حادث أليم وهو يستعد لإدخال السرور والبهجة على عائلات تونسية كانت تنتظره ليسمعها نغما وطربا وجمالا. فكان الموت أسبق”.

وأنتج الدهماني ولحن العديد من الألبومات لكن ذاع صيته في تونس والوطن العربي بأدائه المميز لأغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والمطرب الراحل وديع الصافي وترديده للمواويل اللبنانية.