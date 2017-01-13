وفاة الفنانة المصرية كريمة مختار عن عمر يناهز 82 عاما

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قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الممثلة المصرية كريمة مختار توفيت مساء الخميس عن 82 عاما بعد صراع مع المرض.

ونقلت الوكالة عن الفنان سامح الصريطي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية قوله:

إن جثمان الراحلة سيشيع من مسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الجمعة.

ولدت كريمة مختار في 16 يناير كانون الثاني 1934 باسم عطيات محمد البدري وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأت مشوارها مع الإذاعة حيث شاركت في برنامج الأطفال (بابا شارو) وبرامج أخرى قبل أن تدخل عالم التمثيل.

سجلت أول ظهور سينمائي لها في دور أم رغم حداثة سنها آنذاك في فيلم (ثمن الحرية) عام 1967 .

لكنها أدته ببراعة لتصبح بعد ذلك واحدة من أفضل من قدموا هذا الدور بعد أمينة رزق وفردوس محمد.

شاركت في عشرات الأفلام من أشهرها (نحن لا نزرع الشوك) و(الحفيد) و(بالوالدين إحسانا) و(رجل فقد عقله) و(يا رب ولد) و(الليلة الموعودة) و(سعد اليتيم) و(الفرح) و(ساعة ونص).

وقدمت قرابة 70 مسلسلا تلفزيونيا من أبرزها (رحلة السيد.. أبو العلا البشري) و(البخيل وأنا) و(هالة والدراويش) و(بريق في السحاب) و(الفرسان) و(الحاوي) و(حضرة الضابط أخي) و(المرافعة) و(دلع بنات).

وحقق مسلسلها (يتربى في عزو) مع الممثل يحيى الفخراني عام 2007‭ ‬الذي أدت فيه دور الأم أيضا نجاحا كبيرا .

لدرجة أن دمية تحمل اسم الشخصية “ماما نونة” طرحت بالأسواق التجارية حينها.

وفي المسرح كانت بصمتها الرئيسية من خلال (العيال كبرت) عام 1979 أمام حسن مصطفى ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة آنذاك أحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.

تزوجت من المخرج الراحل نور الدمرداش وأنجبت منه أربعة أبناء من بينهم الإعلامي معتز الدمرداش