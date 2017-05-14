وفاة رئيس تحرير صحيفة الرياض السابق تركي السديري

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توفي صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الرياض السابق، الأستاذ تركي بن عبد الله السديري، عن عمر ناهز الـ 73 عاماً.

ونعت صحيفة الرياض السديري، قائلة: “تنعى مؤسسة اليمامة الصحفية الأستاذ القدير تركي بن عبد الله السديري رئيس تحرير جريدة الرياض الأسبق والذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الأحد

وتتقدم أسرة تحرير “البلاد” بالتعازي والمساواة لذوي الفقيد والوسط الإعلامي السعودي، سائلة المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.