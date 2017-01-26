وفاة زوجة وابن الشيخ سلمان العودة في حادث مروري

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى هيا السياري، زوجة الشيخ سلمان العودة،وابنه.

فيما أُصيب عدد من أفراد الأسرة بإصابات متفرقة.

عقب تعرُّضهم لحادث مروري مساء اليوم على أحد الطرقات بمنطقة الرياض.

وقد باشرت الجهات المرورية والإسعافية الحادث .

الشيخ سلمان العودة ينعى زوجته: حين رحلتِ أدركتُ أنني لا أستحقك

#هيا_السياري

حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك

اللهم في ضيافتك وجوارك — سلمان العودة (@salman_alodah) January 25, 2017

وكتب سلمان العودة على حسابه بتويتر ناعيا زوجته هيا السياري:

“حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك. اللهم في ضيافتك وجوارك”. # وفاه_زوجه_سلمان_العوده_وابنه

كما نعت عدد من السعوديات الراحلة، خاصة طالباتها في تحفيظ القرآن، وانتشر على توتير هاشتاغ “وفاة زوجة العودة وابنه”

#هيا_السياري تعرفها حلق التحفيظ، وطالبات القرآن،ذات الصوت الندي، اللهم اجعله شافعا لها، ومؤنسا لها في وحشتها.#وفاة_زوجة_سلمان_العودة_وابنه — أ.د.نوال العيد (@Nawal_Al3eed_) January 25, 2017