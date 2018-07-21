دولية

وفاة شخصين وإصابة 34 آخرين في تظاهرات العراق

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / ذو القعدة / 1439 هـ      21 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن وفاة شخصين وإصابة 34 آخرين غالبيتهم من رجال الأمن في التظاهرات التي شهدتها عدة محافظات عراقية وسط وجنوب البلاد، بينها العاصمة بغداد، يوم أمس.

وذكرت المفوضية التي تعد من منظمات المجتمع المدني المستقلة، بأن فرق الرصد التابعة لها المنتشرة في بغداد والمحافظات,

واصلت رصدها للتظاهرات التي نظمت في ست محافظات بوسط وجنوب العراق بينها بغداد

حيث أسفرت عن وفاة متظاهرين اثنين, الأول في محافظة الديوانية والثاني في محافظة النجف

فضلا عن إصابة 34 آخرين بجروح, غالبيتهم من عناصر القوات الأمنية.

وأوضحت بأن مطالب المتظاهرين تركزت حول توفيرالخدمات وفي مقدمتها الكهرباء إضافة إلى توفيرفرص عمل للعاطلين.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *