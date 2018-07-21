وفاة شخصين وإصابة 34 آخرين في تظاهرات العراق

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن وفاة شخصين وإصابة 34 آخرين غالبيتهم من رجال الأمن في التظاهرات التي شهدتها عدة محافظات عراقية وسط وجنوب البلاد، بينها العاصمة بغداد، يوم أمس.

وذكرت المفوضية التي تعد من منظمات المجتمع المدني المستقلة، بأن فرق الرصد التابعة لها المنتشرة في بغداد والمحافظات,

واصلت رصدها للتظاهرات التي نظمت في ست محافظات بوسط وجنوب العراق بينها بغداد

حيث أسفرت عن وفاة متظاهرين اثنين, الأول في محافظة الديوانية والثاني في محافظة النجف

فضلا عن إصابة 34 آخرين بجروح, غالبيتهم من عناصر القوات الأمنية.

وأوضحت بأن مطالب المتظاهرين تركزت حول توفيرالخدمات وفي مقدمتها الكهرباء إضافة إلى توفيرفرص عمل للعاطلين.