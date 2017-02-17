وفاة شخص وإصابة تسعة إثر الأمطار الغزيرة على الباحة

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توفيً شخص وأصيب تسعة أخرون في حوادث مرورية وقعت امس الخميس بالباحة وذلك في اعقاب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وكانت المنطقة، قد شهدت أمس، تساقط أمطار غزيرة، في الباحة، ومراكزها، ومحافظة بلجرشي ومراكزها، ومحافظة القري ومراكزها ومحافظة المخواة ومراكزها ومحافظة غامد الزناد ومحافظة بني حسن ومحافظة المندق ومراكزها ومحافظة الحجرة ومراكزها ومحافظة العقيق ومراكزها.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لهلال الباحة بأنه تُوفيً شخص وأصيب تسعة أشخاص في حوادث مرورية وقعت يوم الخميس في الباحة نتيجة الأجواء الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وأوضح العقيد جمعان دايس الغامدي المتحدث الرسمي لدفاع المدني بالباحة بأنه نتج عن هذه الأمطار تساقط صخور في طلوع بيضان- عقبة الباحة طريق الطائف الباحة مقابل الفحص الدوري طريق الوهاسة ببرحرح سقوط جدار على مركبة بجور شركة نجم بالحاوية سقوط هنقر على مركبة في بالعلاء سقوط شجرة على مركبة في مواقف مستشفى الملك فهد ومركبة بها عائله كانت آيلة للسقوط على كبري الفلاح انهيار جزئي لجبل في قذانه، مشيرا بأنه نتج عن ذلك إصابة شخصين في عقبة الباحة وامرأة وتم نقلهم لمستشفى المخواة، وتم التعامل مع جميع البلاغات من قبل الدفاع المدني إدارة الطرق والنقل الدوريات الأمنية المرور الأمانة شركة الكهرباء الهلال الأحمر، مفيدا بأنه تم إغلاق عقبة الباحة مؤقت حتى الانتهاء من تنظيفها وإعادة الأوضاع حيث تم فتحها بعد إزالة كل العوائق مع استمرارية إغلاق عقبة ذي منعا وقلوه وحزنة احترازياً.

وثمن مدير الدفاع المدني لجميع الجهات المشاركة هذا التواجد والذي أسهم في تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، مناشدا الجميع بعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها واتباع تعليمات الدفاع المدني.