وفاة طفلة في حريق بمكة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

تلقت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، أمس الثلاثاء، بلاغا مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي العمرة خلف الإصلاحية وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الأول من عمارة مكونه من دورين تمت السيطرة على الحادث واخماده ونجم عنه وفاة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات .صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.