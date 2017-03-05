وفاة طفل غرقا داخل خزان أرضي بالمدينة

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المدينة ــ البلاد

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مصرعه داخل خزان ارضي، يتبع عمارة سكنية في حي السحمان بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغا بالحادثة، فهرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع، ليتضح لها “غرق” الطفل داخل خزان العمارة المكونة من طابقين.

وأشار الجهني إلى انتشال جثة الطفل عن طريق فرق الدفاع المدني وتسليمها للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية.