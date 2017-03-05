العدد 21864 05 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وفاة طفل غرقا داخل خزان أرضي بالمدينة

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وفاة طفل غرقا داخل خزان أرضي بالمدينة
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المدينة ــ البلاد
لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مصرعه داخل خزان ارضي، يتبع عمارة سكنية في حي السحمان بالمدينة المنورة.
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغا بالحادثة، فهرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع، ليتضح لها “غرق” الطفل داخل خزان العمارة المكونة من طابقين.
وأشار الجهني إلى انتشال جثة الطفل عن طريق فرق الدفاع المدني وتسليمها للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية.

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التصنيف: الأولى

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