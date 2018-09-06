وفاة مدرب أمريكي وإصابة سعودي في حادثة طائرة عمودية

أعلنت وزارة الحرس الوطني وفاة مدرب أمريكي الجنسية وإصابة ملازم أول طيار نتيجة تعرض طائرة عمودية تابعة لها لحادث في أثناء مهمة تدريبية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في أثناء التدريب التحويلي المعتاد في مطار خشم العان بالرياض وقع حـادث لطائرة عمودية من طراز (AH6i)، نتج عنه وفاة المدرب الأمريكي “بول ريدي”، وإصابة الملازم أول طيار هشام بن عبد العزيز آل الشيخ.

وأضافت أنه تم نقل المصاب إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني لتلقي العلاج، وحالته الآن مستقرة، لافتة إلى أن لجان التحقيق بدأت إجراءاتها لمعرفة أسباب الحادث.