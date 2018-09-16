وفاة معلمة وإصابة 7 أخريات بحادث مروري في الليث

توفيت معلمة وأصيبت 7 أخريات بإصابات مختلفة، بينهن أربع إصاباتهن متوسطة في حادثة تصادم صباح اليوم الأحد على طريق (الليث – غميقة) شرق المحافظة.

واصطدمت سيارة «ميكروباص» تقل 8 معلمات، كن في طريقهن لمدرستهن بقرية الوطيات الواقعة

على طريق (الليث – غميقة)، بسيارة أخرى من طراز هوندا، ما نتج عنه وفاة إحدى المعلمات بعد وصولها إلى المستشفى،

وإصابة ثلاث معلمات أخريات، اثنتان منهن إصاباتهما متوسطة

إضافة إلى إصابة سائقي المركبتين بإصابات مختلفة تراوحت بين كسور ورضوض.

وقد باشر الحادثة مرور الليث بقيادة العقيد نواف النفيعي، ودوريات شرطة محافظة الليث، وكذلك إسعافات الهلال الأحمر.

وأكد المتحدث باسم تعليم محافظة الليث محمد بن ختيم المالكي نقل جميع المعلمات إلى المستشفى.