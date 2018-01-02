وفاة مقيم إثر سقوط مقذوفات حوثية بمحافظة الحرث

توفي مقيم باكستاني، اليوم الثلاثاء ، نتيجة سقوط مقذوفات أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه محافظة الحرث التابعة لمنطقة جازان، بجانب تضرر ثلاثة منازل ومركبة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت ‏مساء اليوم ‏بلاغا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ‏الحُرّث، نتج عنها ‏وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية بالإضافة لتضرر ‏ثلاثة منازل ومركبة، وباشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.