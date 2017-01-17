وفاة نجم ومدرب العدالة الوطني محمد الناصر

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الدمام – حمود الزهراني

شيعت عصر أمس جموع غفيرة المدرب الوطني محمد الناصر “أبو نجيب” في مقبرة بلدة الحليلة، وانتقل الناصر إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلاً.

ويعتبر “أبو نجيب” هو أحد رجالات نادي العدالة الأوفياء الذين عاصروا بدايات النادي وقبل تسجيله رسمياً وكان من أولئك الذين ساهموا في الاعتراف رسمياً بنادي العدالة، وكانت بداياته مع بداية تأسيس النادي لاعباً مميزاً ونجماً من نجوم الفريق، وقد اعتزل اللعب قبل الاعتراف بالنادي،

وعمل مدرباً للفريق الكروي بالنادي، حتى جاء الاعتراف بالنادي عام 1404هـ واستمر في مسيرته مع النادي مدرباً، علماً أنه لعب مع رئيس النادي المهندس عبدالعزيز المضحي قبل فترة الاعتراف ودربه أيضا بعد الاعتراف بالنادي”، واستمر في تدريب الفريق حتى نهاية عام 1410هـ، وأشرف على تدريب الكثير من رجالات العدالة الحاليين والسابقين، وكان مثالاً للتفاني والإخلاص في عمله وقدوة في التعامل الراقي مع من حوله، رحمه الله بواسع رحمته، وأسكنه الفسيح من الجنان.. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.