وفاة وإصابة 11 حالة بطريق بدر

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المدينة المنورة-جازي الشريف

وقع حادث تصادم لعدد من السيارت نتج عنه سبع إصابات واربع حالات وفاة .وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث لعدة سيارات بعد محافظة بدر بإتجاه الرايس .

وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية وعند الوصول للموقع اتضح وجود سبعة حالات مصابة و اربع حالات وفاة لامرأة وطفل سعوديين ورجلان من جنسيات آسيوية .وتم التعامل مع الحالات إسعافياً في الموقع ومن ثم تم نقل الحالات للمستشفى بدر العام .

وتم نقل الوفيات عن طريق فريق النقل الغير إسعافي التابع للهيئة للمستشفى .

الجدير بالذكر بأنه تم تواجد ومشاركة فرقة إسعافية أخرى من مركز إسعاف بدر غير مناوبة عن طريق مدير المركز .