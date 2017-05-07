وفاة وإصابة 8 اثر انقلاب سيارة بجدة

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جدة ــ البلاد

توفي شخصان وأصيب ٦ آخرون بإصابات مختلفة تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة، اثر انقلاب سيارة كانت تقلهم, وقال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أبو زيد أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب نتج عنه حالتين وفاة و٦ إصابات.

وأضاف أبو زيد فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني محمد راشد، إلى موقع الحادث، ليجدوا إصابتين حالتهم خطيرة و (4) إصابات متوسطة، وحالة تم اسعافها بالموقع، وقال أبوزيد: قدمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، تم نقل الحالات الى مستشفى الحرس وشرق جدة.