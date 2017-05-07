العدد 21927 07 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

وفاة وإصابة 8 اثر انقلاب سيارة بجدة

0 تعليق 64 مشاهدة
وفاة وإصابة 8 اثر انقلاب سيارة بجدة
شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد
توفي شخصان وأصيب ٦ آخرون بإصابات مختلفة تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة، اثر انقلاب سيارة كانت تقلهم, وقال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أبو زيد أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب نتج عنه حالتين وفاة و٦ إصابات.
وأضاف أبو زيد فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني محمد راشد، إلى موقع الحادث، ليجدوا إصابتين حالتهم خطيرة و (4) إصابات متوسطة، وحالة تم اسعافها بالموقع، وقال أبوزيد: قدمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، تم نقل الحالات الى مستشفى الحرس وشرق جدة.

التصنيف: الأخيرة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق