وفاة يوجين سيرنان آخر من مشى على القمر

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أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا):

إن رائد الفضاء السابق يوجين سيرنان الذي أصبح آخر رائد فضاء يسير على القمر توفي يوم الاثنين عن عمر ناهز 82 عاما.

وأضافت ناسا في بيان دون الخوض في تفاصيل أن سيرنان الذي كان أيضا أحد أوائل الرجال الذين يسبحون في الفضاء توفي محاطا بأسرته.

وسار سيرنان وزميله في رحلة (أبولو 17) رائد الفضاء هاريسون شميت على القمر في 11 ديسمبر كانون الأول 1972 .

عندما هبطا من مركبتهما على سطح القمر.

وعشرة أشخاص فقط – جميعهم رواد فضاء أمريكيون- فعلوا ذلك قبل ذلك التاريخ ولم يفعلها أحد منذ ذلك الحين.

وعلى مدى ثلاثة أيام قطعا أكثر من 30 كيلومترا في مركبة قمرية .

وجمعا أكثر من 100 كيلوجرام من الأحجار والصخور خلال عملية اسكتشاف للفوهات والتلال استمرت 22 ساعة.

وكتب سيرنان وهو طيار سابق بالبحرية في مذكرات عنوانها (آخر رجل على القمر):

“أدركت أنني تغيرت في الأيام الثلاثة الماضية وأنني لم أعد أنتمي للأرض فقط من الآن فصاعدا سأنتمي للكون”.