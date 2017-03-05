وفاة 2 وإصابة 9 على طريق الهجرة
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المدينة المنورة -جازي الشريف
توفي شخصان وأصيب 9 أشخاص في حادث على طريق الهجرة . وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث لسيارة في بداية طريق الهجرة قبل مسجد الميقات .وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية وفريق التدخل السريع وعند الوصول اتضح وجود سبعة حالات مصابة و حالتي وفاة داخل سيارة واحدة .وتم التعامل مع الحالات إسعافياً في الموقع ومن ثم تم نقل الحالات للمستشفيات بقيادة القائد الميداني المناوب .
التصنيف: محليات
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