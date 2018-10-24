دولية

وفاة 6 أطفال بسبب مرض فيروسي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / صفر / 1440 هـ      24 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قالت السلطات في ولاية نيوجيرسي الأميركية الثلاثاء إن تفشي مرض فيروسي أدى إلى وفاة ستة أطفال وإصابة 12 آخرين، وأكدت إدارة الصحة في نيوجيرسي وجود 18 حالة إصابة، توفي من بين المصابين ستة أشخاص، جراء الفيروس الذي يهاجم الغدد، وذلك بين الأطفال المقيمين في مركز واناكي للتمريض وإعادة التأهيل في هاسكل نحو 40 كم شمال غربي مدينة نيويورك.

والفيروسات الغدية هي عائلة من الفيروسات التي تسبب في كثير من الأحيان مرضا خفيفا ، خاصة عند الأطفال الصغار، وقالت الإدارة في بيان إن سلالة هذا الفيروس (أدينوفيروس 7) “ترتبط بشكل خاص بنمط المعيشة الجماعية وقد يكون أكثر شدة”، ووصفت السلطات هؤلاء المتضررين بـ “الأطفال الضعفاء طبيًا الذين لديهم أجهزة مناعة شديدة الاختلال”، وقالت السلطات إن التحقيق في تفشي المرض مستمر.

ibrahim

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