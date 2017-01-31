وفد ألماني يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

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الدمام-حمودالزهراني

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية فيصل بن صالح القريشي، على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة، وجمهورية المانيا الاتحادية، مشيرا إلى العلاقات الدبلوماسية المميزة.

وأوضح القريشي -خلال لقاء وفد ألماني رفيع المستوى، ترأسه رئيس ألمانيا السابق، ورئيس منظمة الأورو متوسطية للتعاون الاقتصادي كريستيان وولف، وحضره الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، ورئيس بعثة الصناعة والتجارة الألمانية أوليفر أومس ، بالغرفة أمس الأول- أن تخصصات الوفد مناسبة جدا لاهتمامات المملكة المقبلة، خصوصا مع ما يتناسب مع ماطرحته رؤية المملكة 2030، من أهداف ومبادرات، مشيرا إلى تخصصات الوفد التي تمثل القطاعات الأساسية والحيوية جدا للاقتصاد المحلي؛ مثل الطاقة والمياه، والهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، وتكنولوجيا المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية والاستشارات، لافتا إلى مجال مشرق للتعاون في هذه القطاعات بين الشركات من البلدين، لا سيما في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

وذكر القريشي خلال اللقاء أن المنتجات والتكنولوجيا الألمانية تحظى بشعبية كبيرة في المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية؛ حيث ساهم المكتب الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية (GESALO) الموجود في غرفة الشرقية، في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إقامة معارض الكاتلوجات واللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين تحت مظلة الغرفة.

مشيرا إلى أن الشركات الألمانية وضعت بصمتها في السوق السعودي؛ حيث تعمل حاليا أكثر من 400 شركة ألمانية في المملكة باستثمارات بلغت – وفقا لهيئة الاستثمار العامة السعودية-أكثر من 8 مليارات دولار.

من جهته قال وولف: إن الشركات الالمانية مستعدة لتقديم الخبرة والتكنولوجيا، التي تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وبين وولف بان العلاقات التجارية بين البلدين تشهد اتجاها متزايدا في السنوات الأخيرة. مؤكدا على تعزيز العلاقات الثقافية واهمية تواصل الشعوب بين المملكة والمانيا، مشيرا إلى أن العلاقات شهدا نموا ملحوظا؛ حيث أصدرت المانيا في العام 2015 أكثر من 74 ألف تأشيرة زيارة للمواطنين السعوديين.

فيما قدم الدكتور حاتم السمان من الهيئة العامة للاستثمار ورقة عمل، سلطت الضوء على برنامج الهيئة العامة للاستثمار، الذي يهدف إلى تسريع القدرة التنافسية (CAP)، وجعل المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية، والتي أصبحت جزءا هاما من خطة التحول الوطنية.

وفي الختام قدم القريشي هدية تذكارية لرئيس الوفد كريستيان وولف.