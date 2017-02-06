وفد أمريكي في ضيافة بيت مكة المكرمة

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الجنادرية – واس

أبدى عددٌ من أعضاء الوفد الأمريكي الزائر لمهرجان الجنادرية 31, إعجابهم ببيت مكة المكرمة المشارك في المهرجان، وبما يضمه من أقسام وتجهيزات تبرز أصالة هذه المدينة المقدسة .

وكان الوفد الأمريكي قد قام بزيارة إلى بيت مكة, استقبلهم خلالها عددٌ من أعضاء اللجنة المنظمة, يتقدمهم المشرف على بيت مكة بالجنادرية المهندس رائد بن عبد الله سمرقندي، حيث قدم لهم شرحاً مفصلاً عن محتويات البيت ، ثم اصطحبهم في جولة على أقسامه وأجنحته المتعددة ،

مستعرضاً أبرز ما يضمه من مقتنيات تراثية تبرز العادات والتقاليد والقيم والفنون والحرف والمهارات وشتى المعارف الشعبية التي تميز بها سكان مكة المكرمة . وأوضح سمرقندي, أنه تم تخصيص لجنة لاستقبال الزوار ، مرتدين اللباس المكي الأصيل ليقوموا بالشرح عن محتويات البيت باتباع أحدث التقنيات في مجال الإرشاد السياحي, وذلك من خلال الإرشاد الصوتي والمصور ، مع توفير المستلزمات التي يمكن من خلالها تعريف الزائر بمحتويات البيت,

إضافةً إلى تقديم العديد من الهدايا التي ترمز إلى التراث المكي العريق .

وأعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم للاطلاع على التراث المميز لهذه المدينة العريقة ، مبدين إعجابهم بما شاهدوه من روعة العمارة المكية ، والمقتنيات والعروض التي تشير إلى ما تتمتع به هذه المنطقة من تراث عريق .