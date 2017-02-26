وفد أمريكي يشيد ببرامج المنشآت الصغيرة

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جدة_غفران إبراهيم

أشاد وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي بالاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة التي تجد دعماً من أكثر من 20 جهة رسمية وخاصة بينها غرفة جدة، وتعد حجر الزاوية في الاقتصاد المحلي، وعبروا عن إعجابهم بما تحقق للاقتصاد السعودي من مكانة مرموقة وتطور لافت خلال السنوات الماضية.

وبحث الوفد الأمريكي المكون من (21) مستشاراً ومساعداً برئاسة السيدة ماري كلير أمس ـ الخميس ـ مع نائبي غرفة جدة زياد البسام و مازن بترجي، وعضو مجلس الإدارة فهد بن سيبان السلمي والأمين العام حسن بن ابراهيم دحلان وعضو لجنة العلاقات الدولية فهد المقيرن واصحاب الاعمال، ، تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين القطاع الخاص في البلدين، واطلعوا على آلية العمل في غرفة جدة والبرامج والمبادرات التي تقدمها للشباب والشابات من المبادرين وتفاعلها مع قطاع الأعمال، وذلك ضمن زيارتهم إلى المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.

واستمع الوفد ، إلى شرح من فهد المقيرن عن خدمات غرفة جدة ، وأطلع على البرامج التي تطلقها غرفة جدة لخدمة القطاع الخاص بشكل عام ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وأكدت السيدة ماري كلير رئيسة الوفد اعجابها الكبير بالمشاركة اللافتة للمرأة السعودية في صناعة القرار بالمملكة بشكل عام وغرفة جدة على وجه الخصوص، ومنح المرأة الفرصة في إثبات قدرتها القيادية في أحد أعرق بيوت الأعمال بمنطقة الخليج.

من جانبه.. أعتبر المقيرن اللقاء دافعا قوياغ لزيادة حجم التبادل التجاري بين أكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط، وقال: نرحب بمد جسور التواصل والتعاون مع ممثلي الشعب الأمريكي.. فمن دواعي سرورنا أن تتعرفوا عن قرب على النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات وخصوصاً في الجانب الاقتصادي.. كما يهمنا أن تتعرفوا على سماحة الإسلام في المملكة التي كانت أول دولة تدعو إلى حوار حضاري بين الأديان.. خصوصاً بعد ظهور نماذج سيئة ساهمت في تشويه سمعة المسلمين في الغرب.