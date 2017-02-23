وفد إدارة الأزمات بإمارة مكة يطلع على تجهيزات الميناء
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جدة – واس
اطلع وفد مركز إدارة الكوارث والأزمات بإمارة منطقة مكة المكرمة, على التجهيزات والاستعدادات لمواجهة الحالات الطارئة بميناء جدة الإسلامي, ومقر وحدة أمن الميناء, والوقوف على غرفة المراقبة التلفزيونية بالوحدة , ومحطة الفحص بالأشعة التابعة للجمرك, كما تجول الوفد داخل محطة البحر الأحمر ومركز العمليات بالمحطة , إضافة إلى برج المراقبة البحري .
جاء ذلك خلال زيارة مدير المركز بالإمارة العقيد خضرن الزهراني والوفد المرافق له أمس،ميناء جدة الإسلامي ولقاء مديره الكابتن عبدالله بن عواد الزمعي في إطار التعاون بين القائم بين الجهتين .
الوسوم:وفد إدارة الأزمات
التصنيف: محليات
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