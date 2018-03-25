وفد إعلامي يزور المتحف الوطني بالرياض

زار وفد من الإعلاميين اليوم , المتحف الوطني للآثار والتراث الشعبي بالرياض، وذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتوثيق التواصل مع الإعلاميين والكتاب الصحفيين واطلاعهم على المواقع والأنشطة والمنجزات السياحية والتراثية.

واطلع الوفد على ما يحتويه المتحف من إرث يعود تاريخه إلى آلاف السنين

حيث يعد المتحف من أشهر المتاحف في المملكة , ويتوسط مركز الملك عبدالعزيز التاريخي

وتصل مساحته الإجمالية إلى 28 ألف متر مربع، ومكوّن من طابقين

حيث يوفر بيئة تعليمية حديثة لشرائح مختلفة من المجتمع والزائرين بكافة فئاتهم العمرية

والمهنية كالأطفال، والأسر، والباحثين، والمختصين .