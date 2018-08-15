وفد إعلامي يطلع على خدمات الحجاج بمطار الملك عبد العزيز

جدة- حماد العبدلي

زار وفد إعلامي من عدد من الجنسيات من دول العالم ، مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أمس للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الدولة لضيوف الرحمن والمسافرين .

واستهل الوفد الإعلامي زيارته للمطار بجولة في الصالة الجديدة رقم ( 1) حيث كان في استقبالهم مساعد مدير عام مطار الملك عبد العزيز عبد المحسن الشيخ وعدد من المسؤولين ، كما اطلع الوفد على الخدمات والتجهيزات والتقنيات الحديثة التي يوفرها المطار الجديد ، مبدياً إعجابه بالتقنية المستخدمة لخدمة المسافرين إلى جانب ضخامة المطار الذي يعكس جهود المملكة في دعم صناعة الطيران المدني ،

ثم استمع الوفد إلى شرح عما يحتويه المطار من امكانيات كبيرة وتقنيات حديثة لخدمة المسافرين ومرتادي المطار.كما شملت الجولة مجمع صالات الحج بالمطار وأطلع على الخدمات الجديدة المقدمة لضيوف الرحمن في مجمع صالات المطار التي تستقبل يوميا عشرات الآلاف من الحجاج المتجهين إلى المشاعر المقدسة لآداء مناسك الحج ، إضافة إلى زيارة الصالة “الحادية عشرة” المخصصة لمبادرة وزارة الداخلية “طريق مكة” حيث استمعوا لشرح من قائد قوة جوازات الحج بالمطار العقيد سليمان اليوسف عن الخدمات التي توفرها الصالة للحجاج تسهيلاً وتيسيراً لأداء فريضتهم، وإنهاء إجراءات دخولهم من محطة المنشأ. كما زار الوفد الإعلامي المنصة الخاصة بالترحيب بحجاج بيت الله الحرام القادمون لموسم حج هذا العام التابعة لوزارة الحج والعمرة. وفي ختام جولتهم عبر الوفد الإعلامي عن إعجابه بما شاهده في المطار من تطور وسرعة في إنهاء اجراءات المسافرين في وقت قياسي ، مشيدين بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم افضل الخدمات والرعاية لهم.

من جهته أشار مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمطار تركي بن معلوي الذيب إلى أن الوفد يضم عدداً كبيراً من ممثلي وسائل الإعلام العالمية يمثلون دولاً عربية و أوروبية وكذلك من شرق اسيا وافريقيا وذلك بهدف تعريفهم على الخدمات والإمكانيات الحديثة بالمطار الجديد بالإضافة إلى اطلاعهم على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.