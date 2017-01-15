وفد إماراتي يتصفــح تاريـخ سكــة الحجـاز في المدينة المنورة

المدينة المنورة – جازي الشريف

زار رئيس دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة عبدالله بن محمد العويس متحف سكة الحجاز بالمدينة المنورة ، يرافقه مدير الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة والإعلام محمد إبراهيم القصير، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد خلف، وعدد من مسؤولي إمارة الشارقة .وكان في استقبالهم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس خالد بن حسين الشهراني ، ومدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم .واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن محتويات متحف المحطة،

وتجول العويس والوفد داخل قاعات المتحف، مطلعين على ما يحتويه من لوحات وصور ومجسمات، بالإضافة إلى استعراض المنظومة التطويرية التي شهدها المتحف برعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما شاهد الوفد خلال الجولة مقتنيات المتحف من قطع تاريخية و قاطرات بخارية و عربات موجودة داخل المحطة الطرفية للسكة الحديدية المعروفة بـ ( الاستصيون )، التي كانت تربط بين الشام والحجاز بسكة حديدية مروراً بالعلا .

وأبدى العويس والوفد المرافق له إعجابهم بالمتحف، وما يحتويه من معروضات تُبرز البعد والإرث الحضاري للمدينة ، مشيدين بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني بالمنطقة للحفاظ على المكتسبات التاريخية للمدينة المنورة .