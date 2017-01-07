وفد استثماري كويتي يزور غرفة الطائف

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الطائف – البلاد

استضافت الغرفة التجارية بمحافظة الطائف وفدًا استثماريًا من دولة الكويت.والتقى الوفد رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي حيث قدم رئيسا الشركة المنفذة عبدالله الرشدان وضاري المذن ومدير تطوير الأعمال بالشركة سلطان المبارك نبذة عن المشروع السكني الذي سيقام بمخطط الوسام بالطائف.

وأوضح رجل الأعمال الكويتي عبدالله الرشدان أن اختيار الطائف يأتي لعدة عوامل منها قربها لمكة المكرمة واعتدال جوها طوال العام, إضافة لكونها مدينة سياحية عاداً الطائف المدينة الأولى لدى الكثير من العوائل الكويتية.وقدم الرشدان شكره وتقديره لرئيس غرفة الطائف ومجلس إدارة الغرفة على ما وجده من استقبال وترحيب واستعدادات لتسهيل جميع مهامه في الطائف مؤكداً أن ذلك يدل حرص الغرفة على جلب الاستثمارات لمحافظة الطائف كما شكر أمانة الطائف والجهات الحكومية المعنية على تعاونهم. من جهته أوضح رئيس غرفة الطائف أن الغرفة وجهت الدعوة للوفد الكويتي والشركة الاستثمارية بهدف جلب استثماراتهم في الطائف وأن الغرفة تعمل على جلب عدد من الاستثمارات العقارية والسكنية والتجارية وغيرها.