وفد الجامعات البريطانية يلتقي مع كلية البترجي للعلوم الطبية و التكنولوجيا

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جدة- البلاد

بالتنسيق بين المجلس الثقافي البريطاني، وكلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا، قام وفد يمثل عددا من الجامعات البريطانية (جامعة كاردف، جامعة شيلفد، جامعة نوتنقهام ، جامعة ليفربول) بزيارة كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال التعليم الطبي،

وتبادل الخبرات في مجالات التخصصات المشتركة، ومنها برامج الطب البشري ، طب الأسنان ، العلاج التنفسي ، الادارة الصحية ، تقنيات التصوير الطبي ، الصيدلة، العلاج الطبيعي و التمريض،

وقام الوفد بزيارة المرافق التعليمية من عيادات و مختبرات والقاعات الدراسية لكافة التخصصات وقد أشاد الوفد بما وجده من تجهيزات متطورة ووسائل تدريب متقدمة للطلاب والبيئة التعليمية بوجه عام في كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا . و اتفق الجانبان على استمرار التواصل لوضع آلية مناسبة للتعاون بين الطرفين.