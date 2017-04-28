وفد الطيران ومدينة العلوم يطلع على مشروع طائرة (انتونوف)

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الرياض – البلاد

قام وفد مشترك من الهيئة العامة للطيران المدني ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة تقنية بزيارة لشركة انتونوف الاوكرانية وهيئة الطيران المدني الأوكراني، حيث اطلع الوفد على سير العمل بالمشروع السعودي الأوكراني المشترك لتصنيع الطائرة (انتونوف 132)، التي تتميز بأنها متعددة المهام، ومزودة بأحدث المحركات والإلكترونيات، وقادرة على قطع مسافات تصل لـ(4500) كم، وتحتوي على أنظمة ملاحة متقدمة، إضافة لانخفاض معدل استهلاكها للوقود، والقدرة على الإقلاع والهبوط في مختلف الأجواء.

ورأس وفد الهيئة العامة للطيران المدني مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم بن محمد البدر الذي أكد بعد الزيارة أن الهيئة حريصة كل الحرص على التعاون المشترك بين جميع الأطراف لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي والذي يعد حجر الأساس لمنظومة تصنيع متكامل في مجال الطيران في المملكة في المستقبل القريب إن شاء الله وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030م، والتي أطلقها قائد مسيرة التحول سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

من جانبه، أوضح رئيس وفد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد الحصان أن هذه الزيارة تمثل دعماً قيماً لهذا المشروع الهام، ويشكل فريق عمل من الهيئة والمدينة والشركة لمتابعة تصريح دخول الطائرة للمملكة في الأيام القليلة القادمة للقيام برحلة تجريبية، وسيتم أيضاً تشكيل فريق من جميع الأطراف للوقوف وإنهاء الترخيص للطائرة لكي تبدأ عملياتها التجارية وتسويقها حول العالم، وتقدم الدكتور الحصان بالشكر الجزيل للهيئة العامة للطيران المدني على ما تقوم به من أعمال لتحقيق الأهداف المرسومة لهذا المشروع ومتابعته على أعلى المستويات.

يذكر أن التكامل بين الهيئة والمدينة في مجال نقل وتوطين التقنيات الاستراتيجية المتعلقة بتعظيم المحتوى المحلي التقني للمملكة يعد إحدى المبادرات لبرنامج التحول الوطني 2020.