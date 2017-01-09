وفد العروبة الإماراتي يزور معسكر الفيصلي

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أبوظبي- وكالات

قام وفد من نادي العروبة الإماراتي بحضور تدريبات فريق الفيصلي، الذي أقيم على ملعب نادي العروبة الإماراتي، وذلك للاطمئنان على البعثة؛ حيث ضم الوفد علي مبارك بن عباد رئيس النادي، وعلي راشد الملاحي نائب رئيس النادي، وخليفه راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية، ومحمد عبد الله الهاشمي مدير النادي، وعبدالله ربيع أمين السر المساعد، ومدير الفريق الأول، وعمر مسعود المشرف على الفريق الأول، وعادل سالم إداري الفريق الأول.

ورحب وفد نادي العروبة بفريق الفيصلي، وكان في استقبالهم مدلج المدلج مدير عام كرة القدم، ومحمد المطيري مدير الفريق الأول، وعبدالمحسن المعمر المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام.

ووجه مدلج المدلج الشكر والتقدير لنادي العروبة الإمارتي على حسن الاستقبال والترحيب. وفي نهاية اللقاء قدمت إدارة نادي الفيصلي درعا تذكاريا لنادي العروبة الإماراتي، تسلمه علي مبارك بن عباد رئيس النادي، فيما قدمت إدارة نادي العروبة الإماراتي درعا تذكاريا تسلمه مدير عام كرة القدم مدلج المدلج.