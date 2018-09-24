وفد الفيفا يزور الرياض لتفعيل اتفاقية (DTMS) و(IRT) المبرمة مع اتحاد القدم

الرياض- البلاد

يصل اليوم إلى مدينة الرياض وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم لعقد عدد من ورش العمل مع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وأندية دوري الدرجة الثانية، وذلك على مدى أربعة أيام.

وتركز ورش العمل على شرح آلية استخدام نظامي مطابقة الانتقالات الداخلي (DTMS) ونظام تنظيم عمل الوسطاء (IRT)، تمهيدًا لتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الاتحادين السعودي والدولي لاستخدام النظامين. ويُعد الاتحاد السعودي لكرة القدم أول اتحاد آسيوي يعمل بالنظامين، حيث سعت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين خلال الأشهر الستة الماضية إلى إبرام الاتفاقية مع الاتحاد الدولي بدعم واهتمام مباشرين من معالي تركي آل الشيخ،

حيث تأتي الاتفاقية في سبيل تنفيذ الخطط التطويرية التي حددتها اللجنة؛ من أجل الرفع من مستوى وكفاءة العمل الاحترافي داخل الأندية والاستفادة من كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الاحترافي. وسيعقد وفد الاتحاد الدولي سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الاحتراف في عددٍ من الأندية للاطلاع على سير الانتقالات والمشاكل التي واجهتهم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عقد ورشتي عمل لمدة يومين مع مسؤولي الاحتراف بالأندية من اجل تدريبهم على استخدام نظام الانتقالات DTMS.

وشددت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في تعميم على أهمية حضور مدراء النظام بالأندية للورشتين، بهدف التدريب على عملية تسجيل اللاعبين المحليين والدوليين. ويعد نظام مطابقة الانتقالات الداخلي (DTMS) إصدارًا دوليًا يستخدم في إدارة ومطابقة الانتقالات المحلية للاتحادات الأهلية الراغبة في ذلك، ويضمن شفافية كاملة للانتقالات، ويقدّم احصائيات وتقارير كاملة عنها، فيما سيمكّن نظام تسجيل الوسطاء (IRT) الاتحاد السعودي لكرة القدم من متابعة العمليات والانشطة التي يقوم بها الوسطاء محليًا ودوليًا.