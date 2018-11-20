وفد القطيف يطلع على تجربة بلدي جدة

جدة – إبراهيم المدني

استقبل رئيس المجلس البلدي بجدة الأستاذ عبدالله بن دخيل الله المحمدي وفدًا من المجلس البلدي بمحافظة القطيف، بهدف التعارف بين المجلسين وتبادل الآراء والخبرات فيما يخدم الوطن والمواطن وبدئ اللقاء بكلمة رئيس المجلس البلدي بجدة، رحب خلالها بالوفد الزائر، وأكد أهمية مثل هذه اللقاءات سعيًا للصالح العام .

وقدم المحمدي شرحا عن المجلس البلدي وهيكله الإداري وأسماء الأعضاء واللجان، إضافة إلى استعراض أهم القرارات الصادرة من المجلس، وكذلك اجتماعات اللجان وزياراتهم الميدانية، إلى جانب التعاون بين المجلس والأمانة كما استعرض دور المجلس في المساهمة لحل العديد من مطالب السكان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مشيرا أن المجلس البلدي يسعى ومن خلال ما يرده من شكاوى وملاحظات بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لاقتراح الحلول العاجلة التي تسهم في حل المشكلة وأضاف المحمدي أن المجلس تبنى العديد من المبادرات سواء المقدمة من أعضاء المجلس أو من المواطنين .

فيما شدد نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف عباس الشماسي السادة على ضرورة استمرار الزيارات بين المجالس البلدية، ووجه الدعوة لزيارتهم في مقر مجلسهم البلدي بالقطيف وأوضح أن اللجان لديهم تؤدي عملها بشكل إيجابي، وأضاف أن لديهم بالمجلس البلدي العديد من المبادرات الفعّالة بالشراكة مع القطاعات الأهلية، ومن أبرز المبادرات ما يتعلق بالنظافة وتقييم الحاويات، ومبادرة الزراعة .

وشهدت المناسبة العديد من المداخلات والاستفسارات التي أثرت الاجتماع، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية والتقاط صورة جماعية بهذه المناسبة .​