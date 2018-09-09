وفد المملكة يوقع وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي

أديس أبابا- واس

وقع وفد المملكة المشارك في المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي برئاسة رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبد الرحمن العبد الجبار بالأحرف الأولى على وثائق المؤتمر الذي اختتم أعماله في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتضم الوثائق الدستور والنظام العام والنظام الداخلي للمؤتمرات والاتفاقية البريدية العالمية التي تمت مناقشتها والتعديلات التي تمت على موادها خلال المؤتمر. وكان المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي قد عقد في مقر الاتحاد الإفريقي للبريد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في قاعة نيلسون مانديلا بمركز المؤتمرات لمدة خمسة أيام، بمشاركة 141 دولة، تحت شعار “استعداد القطاع البريدي لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وقد عالج المؤتمر في جدول أعماله مجموعة من القضايا الاستراتيجية شملت إصلاح الاتحاد بإعادة هيكلة مقاعد المجموعات الجغرافية في مجلس الاستثمار البريدي في الاتحاد البريدي العالمي، ونتج عن ذلك زيادة مقاعد المجموعة الجغرافية الرابعة التي تنتمي إليها المملكة. كما أجل المؤتمر الَّبت في التعديلات المقترحة للمساهمات المالية للدول الأعضاء لدراستها بشكل أوسع، بالإضافة إلى مناقشة موضوع استدامة صندوق الاتحاد لتأمين المعاشات.