وفد تجاري ياباني يزور المملكة لزيادة الاستثمار في القطاع الدوائي

وصل الى المملكة مؤخرا وفد تجاري رفيع المستوى من دولة اليابان برئاسة السيد (سايتو كيو) رئيس القسم التجاري الدولي بشركة هيتساميتسو الدوائية وعدد من المسئولين التجاريين برفقته.

وتهدف الزيارة الى التوسع في حجم الاستثمار الدوائي الياباني في المملكةمن خلال زيادة عدد المنتجات الدوائية اليابانية المتوفرة من خلال الموزع التجاري المعتمد في المملكة شركة مخزن الأدوية العربي السعودي المحدودة.

وقد عقد الوفد الياباني مباحثات تجارية موسعة وناجحة مع مسئولي شركة مخزن الأدوية العربي السعودي المحدودة، ممثلة بالأستاذ عبدالمجيد محمد باقبص.

وتم خلال هذه المباحثات الاتفاق على إضافة منتجات دوائية يابانية رائدة في السوق خدمة للمستهلك السعودي.