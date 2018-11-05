وفد تقنية نجران يزور مصنع المياه

نجران- واس

نفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بقسم التقنية الكهربائية زيارة ميدانية للمتدربين بالقسم لمقر شركة مصنع مياه نجران بالمنطقة.

وتهدف الزيارة الميدانية إلى رفع كفاءة المتدربين بالكلية من خلال تعريفهم بخطوط الإنتاج بالمصنع،وكيفية تنقية المياه وتعبئتها آلياً،إضافة إلى تعريفهم بطرق توزيع وتسويق المنتجات.

وأكد رئيس قسم التقنية الكهربائية المهندس عبد الله بن مانع الصنبوح،حرص الكلية على إطلاع المتدربين على أحدث التقنيات في قطاع الصناعة

والأعمال،ومساعدتهم في الربط بين ما يتم التدريب عليه نظريا عبر مقررات الكلية وما يطبق عملياً في الشركات والمصانع الوطنية.