وفد جامعة أم القرى يزور المكتبة النمساوية

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة – البلاد

زار وفد من جامعة أم القرى برئاسة عميد معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي الدكتور عدنان بن محمد فايز الشريف المكتبة الوطنية النمساوية بالعاصمة فيينا, لفتح آفاق التعاون بين المكتبة الوطنية في النمسا والجامعات السعودية والتعرف على مكوناتها.

وتعد المكتبة ثاني أكبر مكتبة وطنية في أوروبا علاوة على الاطلاع على مخطوطات المكتبة والوثائق التي تتوفر فيها، خاصة وثائق البردي والتي يبلغ عددها مائة وثمانون ألف وثيقة منها ثمانون ألف وثيقة باللغة العربية والباقي باللغة المصرية القديمة واللاتينية وغيرها.

وقد أجرى الوفد عدة لقاءات مع مسؤولي المكتبة بهدف فتح آفاق التعاون فيما يتعلق بالتراث الإسلامي وعلى وجه الخصوص تحقيق هذا التراث ونشره والاستفادة من خبرات الجامعات السعودية وخاصة معهد المخطوطات في هذا المجال.

وثمن الدكتور الحارثي دعم وزارة التعليم ومدير الجامعة هذا التوجه بفتح آفاق جديدة من التعاون مع المؤسسات العلمية المختلفة خاصة في مجال التراث الإسلامي.