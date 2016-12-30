وفد خليجي من الضباط المتقاعدين يزور معالم الرياض التراثية

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الرياض -البلاد

زار وفد خليجي يضم 25 من الضباط المتقاعدين من دول مجلس التعاون الخليجي، الذي حل ضيفاً على وزارة الداخلية، عدداً من أبرز معالم العاصمة الرياض الحضارية والتاريخية والتراثية.

واستهل الوفد رحلته السياحية التي نظمها فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، بزيارة المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، حيث كان في استقبالهم عدداً من منسوبي المتحف، وقام الضيوف بجولة في قاعات المتحف التي تعرض قطعا من الحضارات التي شهدتها الجزيرة العربية وتاريخ الدولة السعودية، مستمعين إلى شرح عن مكونات المتحف ومعروضاته.

وشملت الجولة زيارة متحف المصمك التاريخي وسط مدينة الرياض، وكان في استقبال الوفد مدير متحف المصمك ناصر العريفي الذي رافقهم في جولة على قاعات المتحف المختلفة،

حيث استمع الضيوف إلى شرح عن أهمية حصن المصمك وما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – من كفاح في توحيد المملكة، وتجولوا داخل قاعات المتحف، مطلعين على ما يحتويه من صور ولوحات وأفلام، كما شاهدوا فلم استرداد الرياض، في حين قدمت مجموعة من الهدايا للضيوف.

وفي نهاية الجولة أعرب الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه خلال زيارتهم للمتحف الوطني ومتحف المصمك وما يحويانه من قطع أثرية وتاريخية تعكس البعد الحضاري والموروث الثقافي العريق للمملكة وتجسد تاريخ الجزيرة العربية، معبرين عن سعادتهم بزيارة هذه المعالم التاريخية الهامة والاطلاع على تاريخ المملكة ودور الملك عبدالعزيز في توحيد البلاد، مشيدين بدور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في حفظ آثار وتراث المملكة.