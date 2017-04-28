وفد شباب أعمال الشرقية يزور ميناء وغرفة هامبورغ

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الدمام-حمود الزهراني

ضمن برنامج وفد مجلس شباب أعمال الشرقية خلال زيارته لجمهورية المانيا الاتحادية ، زار الوفد مدينة هامبورغ التي تعد ثاني اكبر مدينة في المانيا، وشملت الزيارة كل من الغرفة التجارية بهامبورغ وميناء هامبورغ العالمي.

و التقى الوفد المكون من ٢٠ عضوآ يترأسهم رئيس مجلس شباب الأعمال مساعد بن زامل الزامل خلال زيارة الغرفة التجارية بهامبورغ، الرئيس التنفيذي لقارة آسيا بالغرفة السيد/ستيفن ديركس..

وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع رؤية المملكة ٢٠٣٠ و مدى أهميتها و ما سوف تقوم به من اصلاحات في الاعمال التجارية و الاقتصاد السعودي ، أذ أوضح رئيس الوفد بأن المانيا احد اهم الدول الصناعية ولها تجارب كثيرة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث انها تشكل اكثر من ٨٠٪‏ من الاقتصاد الوطني الألماني، موضحا بأن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠

كما تم بحث الوفد واقع العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية المانيا الاتحادية خاصة وأن حجم التبادل التجاري السنوي بين السعودية وألمانيا أكثر من 50 مليار ريال سنويا

وضمن برنامج الزيارة قام الوفد بزيارة ميناء هامبورغ الذي يعد أكبر ميناء في المانيا وثاني أكبر ميناء في أوروبا وأحد أكبر تسع موانئ الحاويات في العالم و تم الاطلاع على واقع الصادرات و الواردات في الميناء

يذكر ان هامبورغ ثاني أكبر مدينة ألمانية مساحة وأكبرها اقتصاديا بناتج محلي قدره 70 مليار يورو.