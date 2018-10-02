وفد صيني يلتقي رجال الأعمال بغرفة جدة

جدة – ابراهيم المدني

زار وفد تجاري صيني برئاسة أمين مدينة ليني وانغ يوجنق أمس غرفة جدة ، وعقد لقاءً حضره نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بن محمد بترجي وممثلو مجتمع الأعمال السعودي والصيني ، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة جدة وأمانة مدينة ليني لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي على ثقل المملكة والصين اقتصادياً وتجارياً في منظومة الدول المتقدمة كعضوين في مجموعة الدول العشرين ، حيث تشهد علاقات البلدين نمواً متواصلاً على جميع المستويات ، ويعزز ذلك الزياراتُ المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين ، والآمال معقودة لزيادة أوجه الشراكة وتنمية الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تدعم القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى أن لمثل هذه الزيارات واللقاءات بين الوفود التجارية طابع خاص لتوطيد علاقات التعاون فيما بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم الصينيين وتقديم كل ما من شأنه توسيع دائرة هذا التعاون لصالح تنمية الاستثمارات المشتركة بين الطرفين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وجدة على وجه الخصوص والترويج لها واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين إليها.

واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين حيث تعمل شركات صينية في المملكة ، كما احتلت الصين الشريك الأول عربياً في التبادل التجاري والاقتصادي مع المملكة.

من جانبه شكر أمين مدينة ليني وانغ يوجنق منسوبي الغرفة على استضافة اللقاء آملاً أن يخرج وفد بلاده بنتائج مثمرة تخدم مسيرة الاستثمار المشترك وتدعم التبادل التجاري داعياً أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة الصين والتعرف على فرص الاستثمار والتجارة في ظل التطورات في أنظمة الاستثمار الأجنبي.