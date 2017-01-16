وفد علمي سوداني يزور كلية البترجي الطبية

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جدة – البلاد

استقبلت كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا، وفداً من كلية النهضة الطبية السودانية ممثلا في كل من البروفيسور يونس اسحق عميد الكلية، وأستاذ في طب الأطفال، والبروفيسور عمر الفكي عميد كلية الدراسات العليا، والمدير العام الدكتور خالد شحات من جامعة طيبة منسق الزيارة.

وكان في استقبال الوفد عميد كلية البترجي الدكتور أسامة عدنان كنسارة، والبروفيسور محمد طيب وكيل الكلية لشؤون الطلاب، وعدد من المسؤولين. وتم بالتنسيق مع كلية البترجي الطبية زيارة كلية النهضة؛ للاستفادة من خبرات الكلية الواسعة في مجال التعليم الطبي، والذي أهلها للحصول على جائزة أفضل مشروع تعليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2010م.

تضمنت الزيارة اجتماع مطول حول نهج كلية البترجي والخطط المستقبلية التي سوف تقوم بها وانتقالها إلى مرحلة التعليم الإلكتروني، كذلك تم أخذ الوفد في جولة بمرافق الكلية من فصول دراسية ومعامل وعيادات الأسنان ومستشفى افتراضي ،الذي يوفر للطلاب تعليما متطورا. في ختام الزيارة أثنى الوفد على ماتقوم به كلية البترجي من تقديم خدمات تعليمية عالية المستوى، وتم تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين.