وفد (عمل الرياض) يزور مسني دار الرعاية

الرياض- البلاد

زار وفد من مكتب العمل بالرياض ، ضم مدير عام المكتب مبارك الودعاني ورؤساء الأقسام وعدد من الموظفين، دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، والتقوا خلالها بمجموعة من نزلائها وتبادلوا معهم الأحاديث الودية، وشاركوهم في البرنامج الترفيهي الذي أقيم بهذه المناسبه، تخلله بعض الألعاب الشعبية والمسابقات الخفيفة ، وقدموا لهم الهدايا .

وكان وفد مكتب العمل قد اطلع خلال الزيارة على الأقسام والإدارات التي تضمها الدار من خلال جولة شاملة، برفقة نائب مدير الدار ماجد الأحمد والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين المناوبين، واستمعوا لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها الدار للمسنين .وتأتي هذه الزيارة كبادرة انسانية واجتماعية من مكتب عمل الرياض لإدخال البهجة والسرور على المسنين الذين قضوا وقتاً ممتعاً وسعيداً ،وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للزائرين .وأكد الودعاني أن الهدف من زيارتهم هو تواصل المكتب مع الفئات المشمولة بالرعاية في الدور والمراكز الإيوائية، وتفعيل الجوانب الاجتماعية والإنسانية لموظفي مكتب العمل ، إضافة إلى رغبتهم في قضاء جزء من الوقت مع آبائنا المسنين والمشاركة معهم في البرنامج الترفيهي والتعرف منهم على ذكرياتهم القديمة ، إضافة إلى الإطلاع على ماتقدمه الدار التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من خدمات لهم .

وقدم الودعاني شكره لإدارة دار الرعاية على حسن الاستقبال، وعلى ما وجدوه من اهتمام كبير بهذه الفئة الغالية، حاثاً مديري مكاتب العمل ومديري الإدارات ومدراء مراكز الخدمة في منطقة الرياض على جدولة زيارات لدار رعاية المسنين، والمعاقين ودور الأيتام.