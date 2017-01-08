وفد (كيوبيديا العالمية) يوثق تراث الجحل ورجال ألمع

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أبها- مرعي عسيري

قامت موسوعة كيوبيديا العالمية بزيارة لمتحف الحجل الأثري، والمصنف من ضمن المتاحف المميزة على مستوى المملكة في باحة ربيعة (بلاد ربيعة ورفيدة) بمنطقة عسير بعدد من الأعضاء، يتقدمهم جلعود بن دخيل القحطاني مؤسس وعضو مجلس إدارة الموسوعة ، المهتمة بتوثيق التراث وبتنسيق من منسق الفنون الشعبية والتراث بجمعية الثقافه والفنون بأبها محمد الربيعان، يرافقهم عدد من الإعلاميين والشعراء والمهتمين بالتراث .

الوفد التقى بصاحب المتحف الأثري وخبير التراث علي محمد العاصمي الجحلي الذي أوضح للوفد أنه تم تأسيس المتحف عام 1397هـ والذ بلغ عمره مايقارب أربعين عاما، ويجمع هذا المتحف عدداً من القطع الأثرية القديمة والمفيدة التى بدأ بجمعها في وقت لم يكن الناس يهتمون بهذه المهنة والتى تحولت عنده من هواية إلى استثمار، وأنها تربط ماضى وحاضر الانسان وقصة مكان. وقال بدأت بجمع ثمانية آلاف قطعة بأثمان بسيطة أومجانا.

ووصلت إلى أكثر من 14000 قطعة أثرية ، أسهم في تعريفها عدد من المعلمين بالإضافة إلى جهود ابنته الفنانة التشكيلية فاطمة العاصمي وشاهد الجميع التحف الزراعيه والملابس وصفة الحياة الاجتماعيه والطبخ، وأدوات الحراثة وأنواع حبوب الزراعة وادواتها وأدوات التأديب سابقا والتى يستخدمها شيخ القبيلة أو نائبه ومنها خشبة المسجد (المحباسة ) التى أهداها له شيخ قبيلة بني مغيد والتى تطلب منه بمبلغ مائة ألف ريال ،

كما تميز المتحف بحفظ صور قدماء القرية والقبيلة ومن بعض القبائل الأخرى ممن تعدت أعمارهم المائة عام وكان لهم شأن في الإصلاح والخطابة أو ممن ذهبوا للحج مشيا، كما ان المتحف حافظ على النمط القديم في البناء والسقوف من الخشب وسهولة دخوله من أصحاب الظروف الخاصة ويوجد بالمتحف سوق شعبي ومكان للأسر المنتجة التى تقدم الوجبات لمن يطلبها في المتحف وخارجه، كما أشاد بدعم هيئة السياحة والتراث ممثلة في الأمير سلطان بن سلمان وإمارة عسير وأمانة عسير.

وقال: إن المتحف حظي بزيارات من أمراء ومسؤولين وطلاب، وإن المتحف مراقب ب٢٢كاميرا وعمال لحراسته، واثنى على الإعلام بمختلف قنواته للتعريف بالمتحف، كما قدر من قدم له قطعا للمتحف، وصلت لأكثر من ثلاثمائة قطعة ، بعد ذلك قام وفد الموسوعة بزيارة لمقر لجنة التنمية الاجتماعيه بقرى آل العاصمي، حيث استقبلهم عادل الجفالي المدير المالي للجنة وبعض موظفيها،

وأعطى الوفد فكرة عن أعمالها ومجلس ادارتها ولجانها وما تقدمها في محيطها للكبار والصغار وبرامج رمضانية، وصيفيه وندوات ودورات تدريبية، ودورات للمقبلين على الزواج وعقد شراكات مع التعليم والصحة لزيارة ورعاية كبار السن، ويوجد في تهامة آل العاصمي فرعان للغرض نفسه. بعد ذلك قام رئيس الوفد ومرافقوه بزياره لقرية رجال ألمع التراثية والمصنفة من الينوسكو.

كما التقى الوفد بمشرف القرية وخبير إعمار القرى التراثية ابراهيم أحمد مسفّر الألمعي، والذي رحب بهم؛ أعضاء وسفراء وإعلاميين وشعراء، شاكرا هذه الزيارة، وشكرمحمد الربيعان المنسق لهذه الزيارة و استمع الجميع لشرح مفصل عن القرية، وعن أقسامها وعن خدماتها وعن تاريخها ودور أهلها وزوارها محليا وعالميا، وتصنيفها من اليونسكو، ومشاريعها المستقبلية والحالية، ومشروع النزل الذي على وشك الانتهاء.

وقال: إن أهالي القريه يلتقون في آخر كل جمعة من الشهر كل على حدة ليحيوا العادات القديمة الجميلة ، ومن خلال الجولة تعرف الجميع على السدة وعلى بعض المنازل التي يشرع في اعادة تأهيلها في القرية، وعلى اول مبنى للمدرسة الابتدائية التى كانت تسمى الأـميرية، ثم حسان بن ثابت والتى يبلغ عمرها ثمانين عاما.

وأوضح مسفر أنه مستثمر في القريه منذ ثمانية عشر عاما، و كلفت حتى حينه أربعة ملايين ريال ،وهناك تسع قرى أخرى بدأ العمل في أربع منها في كل من المجاردة وبارق، ومن ثم تم عرض فيلم بعنوان (قصة مكان) وعرض على أحد المنازل القديمة والذي سبق وأن نفذ على الطبيعة ، وهو باشراف إبراهيم مسفر وفريق العمل ، والذي نفذ قبل عدة سنوات بحضور أمير منطقة عسير ،

ثم قدمت فرقة شابة أعمارهم من الخامسة عشر حتى الثامنة عشر ألوانا شعبية؛ مثل العرضة والخطوة والدمة، ثم قدم أعضاء الموسوعة فقرة القزوعي بقيادة منسق الفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون بأبها محمد الربيعان ، والذي أثنى كثيرا على الفرقة الشابة وطلب منهم تسجيلها لدى جمعية الثقافه والفنون، كما شكرهم كذلك جلعود القحطاني واثنى كثيرا على جهود مشرف القرية ابراهيم مسفر، ولغة الثقافة عنده عن التراث.كما شكر كذلك ابراهيم مسفر هذه الخطوة الكبيرة من موسوعة كيوبيديا والاهتمام بالتراث.

ثم نظمت الموسوعة وبالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية و المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية دورة تدريبية حضرها أكثر من أربعين دارسا وقدمها المدرب المحترف ماهر أبو حجلة وافتتح الدورة المدير التنفيذي للمجلس التنسيقي علي حسن عسيري، وفي ختام الدوره قدمت شهادات للمتدربين.